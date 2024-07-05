Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

В Приморье осудили на 10 лет мужчину, застрелившего знакомого из-за конфликта

В Приморском крае суд приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, выстреливего в знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года на улице Заугольской поселка Смоляниново фигурант поссорился с приятелем. Он выстрелил ему в голову из малокалиберного оружия. Мужчина не выжил. Осужденный рассказал, что избавился от оружия, забросив его в вагон проходящего поезда.

Ранее стало известно, что житель Луганской народной республики случайно встретил бывшую сожительницу и из ревности заколол ее ножом.

