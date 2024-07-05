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13:50, 5 июля 2024Ценности

Россиянкам назвали способы скорректировать фигуру с помощью купальника

Стилист Линтварева: женщинам с пышной грудью стоит избегать декора на купальнике

Фото: PxHere

Стилист-имиджмейкер Светлана Линтварева назвала россиянкам простые способы скорректировать фигуру с помощью купальника. Ее комментарий публикует газета «Metro.Москва».

Обладательницам пышной груди эксперт посоветовала избегать лишнего декора на лифе и выбирать гладкие однотонные модели с хорошей поддержкой. В то же время женщинам с объемными бедрами, по словам специалистки, стоит носить слитный купальник на запах с V-образным вырезом или раздельный с ярким верхом.

Скрыть объемный живот Линтарева рекомендовала с помощью плавок с высокой посадкой, драпировок и утягивающих тканей. «Асимметричные вырезы, цветовые контрастные вставки и драпировки в зоне талии помогут сделать талию визуально более выразительной», — добавила она.

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Зрительно удлинить ноги, заявила стилист, можно за счет плавок с высокими вырезами и посадкой, а также за счет однотонных купальников без цветового деления. В заключение собеседница издания призвала скрывать широкие плечи акцентом на талию, бедра или ноги с помощью V-образных вырезов, асимметричных деталей, декора, цвета и выразительных принтов.

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      Екатерина Ештокина
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