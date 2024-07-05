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12:30, 5 июля 2024Экономика

Российские бренды бытовой техники сменили владельца

Дистрибутор Merlion купил бренды малой бытовой техники Vitek и Coolfort

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Компания Merlion приобрела сразу несколько российских брендов бытовой техники. О смене владельца со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».

Merlion купил Golder Electronics, в состав которой бренд малой бытовой техники Vitek, посуды Rondell, Maxwell и Coolfort. По словам гендиректора одного из крупнейших дистрибуторов Олега Фоменко, сделка позволит компании закрепить лидерство в сегменте бытовой техники и товаров для дома.

По словам источников, сначала Merlion интересовался покупкой только бренда посуды Rondell, так как дополнительные вендоры бытовой техники будут конкурировать с собственными торговыми марками Starwind и Hyundai.

«Бренд посуды Rondell широко известный, однако, так же как и электроника, производится в Китае. Golder Electronics не был заинтересован в продаже только одного вендора», — пояснил он и предположил, что Vitek рано или поздно закроют.

В начале июня польский производитель холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники Hansa продал бизнес в России. Компания передала российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер» из-за усилившегося давления со стороны властей Польши и Евросоюза. Сделка была безденежной, и в перспективе текущее юрлицо будет ликвидировано, а сотрудников переведут в штат российской фирмы.

Весной 2024 года зарубежные производители техники Electrolux и Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta) начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Ряд продавцов в РФ даже допустили ситуацию, когда западные бренды исчезнут из продажи, а на их месте появятся турецкие и китайские товары.

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