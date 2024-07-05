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13:54, 5 июля 2024Силовые структуры

Российскому майору с часами за 280 тысяч рублей дали срок за взятки

В Красноярском крае российскому майору дали срок за взятки от черных лесорубов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Красноярском крае теперь уже бывшему майору полиции дали 12,5 года колонии строгого режима за взятки и покровительство черным лесорубам. Также суд наложил арест на его имущество, в том числе наручные часы стоимостью более 280 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с июля 2021 года по январь 2023 года, занимая должность начальника ОМВД России по Богучанскому району, осужденный получил взятки в суммах 1,5 миллиона и 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности двоих так называемых черных лесорубов, занимавшихся незаконной рубкой лесных насаждений и заготовкой древесины.

Кроме того, он покровительствовал главам коммерческих фирм при незаконном привлечении к работе мигрантов.

25 июня сообщалось, что в Приангарье Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-начальника жилищного отдела министерства имущественных отношений к 13 годам колонии за 17,5 миллиона рублей взяток за махинации с жильем для детей-сирот.

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      Владимир Седов
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