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13:33, 5 июля 2024Экономика

В Центробанке призвали не верить в спасительные дешевые кредиты

РИА Новости: Центробанк не считает дешевые кредиты спасением экономики России

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Дешевые кредиты не станут спасением российской экономики с учетом наблюдающихся сложностей, среди которых — отсутствие доступа к большому количеству технологий, дефицит рабочей силы и нехватка «длинных» инвестиций. Такую позицию на проходящем в Санкт-Петербурге Финансовом конгрессе высказывали сотрудники регулятора, в том числе глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

По ее словам, резервы и антикризисные меры помогли снять первоочередные угрозы и вернуться в исходное состояние. Но смена рынков сбыта, трудности с логистикой и трансграничными платежами создают новую ситуацию, требующую системных преобразований.

Глава ЦБ отметила, что самый простой способ решить проблему с нехваткой рабочей силы на каких-то предприятиях — это напечатать денег, раздать дешевые кредиты, а дальше, как полагают адепты такого решения, сами собой появятся технологии и вырастет производительность.

Однако такой вариант Набиуллина назвала ошибкой, потому что такое решение работает на короткой дистанции, но делает только хуже на «марафонской дистанции, причем по пересеченной местности и с препятствиями». Она призвала сначала рассчитать силы и понять, как можно работать в условиях новых ограничений.

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На вопрос главы ЦБ по поводу того, что произойдет, если ставку резко снизят до четырех-пяти процентов, представители банковского сектора ответили, что проблем возникнет гораздо больше, и лучше так не делать.

Например, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предположил, что на рынке начнется паника, а вот кредиты дешевле не станут. Председатель правления ВТБ Андрей Костин посчитал, что начнется ужас, а глава Сбера Герман Греф указал, что в таком случае самым здравым решением было бы полностью остановить кредитование.

Против такого подхода выступил миллиардер Олег Дерипаска, который назвал повышение ключевой ставки попыткой адаптации к принципиально новым условиям на паузе, то есть приостановив экономический рост. По его мнению, такая стратегия сработать не может, страна только потеряет время и потенциал.

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      Платон Щукин
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