Стали известны даты проведения сессии Парламентской ассамблеи НАТО

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Монреале 22-25 ноября

Семидесятая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Монреале 22-25 ноября. Об этом сообщила парламентская ассоциация Канады, передает ТАСС.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов.

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО принимали участие около 400 парламентариев стран альянса и 25 стран-партнеров. Обсуждались вопросы обороны и безопасности, в том числе в контексте поддержки Киева и приоритетов грядущего саммита блока в Вашингтоне.