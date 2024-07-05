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04:02, 5 июля 2024Мир

Стали известны даты проведения сессии Парламентской ассамблеи НАТО

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Монреале 22-25 ноября

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Семидесятая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Монреале 22-25 ноября. Об этом сообщила парламентская ассоциация Канады, передает ТАСС.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов.

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО принимали участие около 400 парламентариев стран альянса и 25 стран-партнеров. Обсуждались вопросы обороны и безопасности, в том числе в контексте поддержки Киева и приоритетов грядущего саммита блока в Вашингтоне.

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      Юлия Мискевич
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