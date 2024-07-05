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20:32, 5 июля 2024Силовые структуры

Трое россиян поливали холодной водой прохожих и попали под домашний арест

В Подмосковье задержаны трое мужчин за то, что поливали холодной водой прохожих

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Домодедово задержаны трое мужчин за то, что поливали холодной водой прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области, задержанным — от 23 до 26 лет. Инцидент произошел во дворе дома на улице Курыжова. Там сотрудники управляющей компании заметили, как молодые люди хулиганят, и сделали им замечание. Между ними произошел конфликт. В результате двое злоумышленников подрались с работниками предприятия, а в это время третий стал поливать пострадавших из шланга.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя, который сжег машину облившего его из-за того, что тот окатил его из лужи.

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      Анна Габай
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