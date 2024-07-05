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11:59, 5 июля 2024Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Украинский дрон сбит над Белгородской областью
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Vadim Savitsky / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщало Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был обнаружен средствами противовоздушной обороны и уничтожен около 10:50 мск.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнили в Минобороны. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. Достигнув цели, дрон пикирует на нее, после чего происходит детонация установленного на нем заряда.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью атак ВСУ. Украинские войска бьют по приграничным районам не только беспилотниками, но и ведут артиллерийские обстрелы. Так, 3 июня семья из трех человек пострадала при сбросе боеприпаса с беспилотника. В тот же день мужчина получил ранение при обстреле с территории соседнего государства.

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      Алан Босиков
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