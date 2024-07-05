В Армении заявили о необходимости принять новую конституцию

Пашинян: Армении нужна новая конституция

Армении нужна новая конституция, уверен премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом он заявил в поздравительном послании по случаю Дня конституции.

«Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия», — заявил премьер.

По его мнению, Армении нужна конституция, которую народ мог бы считать соответствующей своим представлениям о государстве и отношениях между гражданами. Пашинян уверен, что сейчас жители страны считают конституцию созданной и введенной не ими, а правящей элитой.

Ранее Пашинян заявлял, что проводить в Армении референдум о вступлении в ЕС нецелесообразно. Он выразил уверенность, что народ республики разделяет идею о вступлении в союз.