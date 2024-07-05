Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 5 июля 2024Мир

В Британии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Лейбористская партия вышла в лидеры на парламентских выборах в Великобритании

Фото: Toby Melville / Reuters

По предварительным данным, оппозиционная Лейбористская партия вышла в лидеры на парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные экзитполов.

Отмечается, что лейбористы претендуют на 410 мест в парламенте. Второе место занимают представители Консервативной партии. Далее расположились «Либеральные демократы», Reform UK, Шотландская национальная партия и «зеленые».

Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 5 июля. Если предварительные результаты сохранятся, то лейбористы возглавят парламент впервые за 14 лет.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть я буду в глазах многих предателем». Актер студии Зеленского бежал с Украины в США. Как он это объяснил?

      Звезда «Твин Пикса» показала фигуру в бикини на яхте

      В Британии подвели предварительные итоги парламентских выборов

      В Британии завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент

      Ягудин ответил назвавшему сумму для соревнования Плющенко

      62-летняя учительница совратила 14-летнюю школьницу и занималась с ней сексом

      Tesla начала продавать машины военным со скидкой

      На Украине предрекли потерю Нью-Йорка и Торецка

      Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

      Матери беспощадно фотошопят своих детей ради лайков в соцсетях. Как это убивает их самооценку?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше