В Британии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Лейбористская партия вышла в лидеры на парламентских выборах в Великобритании

По предварительным данным, оппозиционная Лейбористская партия вышла в лидеры на парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные экзитполов.

Отмечается, что лейбористы претендуют на 410 мест в парламенте. Второе место занимают представители Консервативной партии. Далее расположились «Либеральные демократы», Reform UK, Шотландская национальная партия и «зеленые».

Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 5 июля. Если предварительные результаты сохранятся, то лейбористы возглавят парламент впервые за 14 лет.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки.