В ФСБ опровергли сообщения о нападении на здание воронежского управления

«360»: в ФСБ опровергли сообщения о нападении на управление ведомства в Воронеже

В ФСБ опровергли сообщения о нападении на здание воронежского управления ведомства. Об этом сообщает «360» со ссылкой на дежурного управления.

«Все хорошо. Без комментариев», — сказал дежурный управления.

Ранее о нападении на здание управления и оцеплении территории сообщили ряд Telegram-каналов.

28 апреля неизвестные напали на пост ГИБДД в Карачаево-Черкесии. Как сообщало следствие, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки ВАЗ-2109 и бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате все нападавшие были ликвидированы.