Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 5 июля 2024Силовые структуры

В ФСБ опровергли сообщения о нападении на здание воронежского управления

«360»: в ФСБ опровергли сообщения о нападении на управление ведомства в Воронеже

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ФСБ опровергли сообщения о нападении на здание воронежского управления ведомства. Об этом сообщает «360» со ссылкой на дежурного управления.

«Все хорошо. Без комментариев», — сказал дежурный управления.

Ранее о нападении на здание управления и оцеплении территории сообщили ряд Telegram-каналов.

28 апреля неизвестные напали на пост ГИБДД в Карачаево-Черкесии. Как сообщало следствие, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки ВАЗ-2109 и бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате все нападавшие были ликвидированы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

      «Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

      В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

      Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

      Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

      Президент Грузии обвинила правительство в подрыве партнерства с США

      Firefly впервые запустила ракету Alpha после аварии

      Россиянин забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

      Рецидивисту дали 20 лет колонии за расправу над мужчиной и попытку изнасилования на пляже

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше