Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 5 июля 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

Замглавы МИД России Галузин: решение Армении о смене посла — прерогатива Еревана
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallokpress.com

Решение Еревана о смене чрезвычайного и полномочного посла Армении в России Вагаршака Арутюняна — это прерогатива властей республики. Так планы Армении в сфере дипломатических отношений с Москвой прокомментировал заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в России», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что для смены посла существуют установленные дипломатические процедуры, которые будут выполнены в ближайшее время.

Ранее посол Армении Арутюнян в ходе визита в Курск почтил память солдат Российской армии, воевавших в зоне специальной военной операции. Кроме того дипломат возложил цветы к мемориалу воинской славы.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      На Украине выросла миграция из-за отключений света

      В одной из стран-участниц G7 резко выросло число банкротств компаний

      В России высказались о влиянии визита Орбана в Москву на мирный процесс по Украине

      Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

      На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

      Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

      Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

      В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

      Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше