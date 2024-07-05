В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

Замглавы МИД России Галузин: решение Армении о смене посла — прерогатива Еревана

Решение Еревана о смене чрезвычайного и полномочного посла Армении в России Вагаршака Арутюняна — это прерогатива властей республики. Так планы Армении в сфере дипломатических отношений с Москвой прокомментировал заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в России», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что для смены посла существуют установленные дипломатические процедуры, которые будут выполнены в ближайшее время.

Ранее посол Армении Арутюнян в ходе визита в Курск почтил память солдат Российской армии, воевавших в зоне специальной военной операции. Кроме того дипломат возложил цветы к мемориалу воинской славы.