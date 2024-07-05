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12:54, 5 июля 2024Россия

В Москве мигранты толпой до полусмерти избили камнями ветерана ФСБ

В Москве мигранты избили ветерана ФСБ камнями и кирпичами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мигранты толпой до полусмерти избили бетонными камнями и кирпичами ветерана Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщила «Русская община» в Telegram.

Как рассказали в организации, пострадавший и его жена сами обратились к ее представителям. По словам супругов, они возвращались домой, когда услышали оскорбления в свою сторону от проходящих мимо приезжих. Мужчина завел женщину домой, а сам вышел в подъезд и вступил в диалог с мигрантами. В результате иностранцы толпой напали на ветерана ФСБ и начали наносить ему удары бетонными блоками, арматурой и кирпичами. Затем раны на голове истекающего кровью россиянина намеренно залили краской, из-за чего врачи не смогли сразу обработать и зашить повреждения.

В больнице у мужчины диагностировали множественные травмы головы, ушибы, перелом носа и порезы руки. Хирурги наложили пострадавшему десятки швов.

По словам супруги ветерана ФСБ, она обращалась в полицию, однако это не дало результатов. «Их [мигрантов] даже не задержали», — заявила россиянка.

После обращения супругов в «Русскую общину» к делу подключились сотрудники ФСБ, сообщили в организации. Спецслужбы задержали мигрантов, которым теперь грозит выдворение из России.

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ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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