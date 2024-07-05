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12:29, 5 июля 2024Экономика

В Москве закрыли парки и веранды в ожидании непогоды

В столице закрыли все парки и веранды в связи с неблагоприятными прогнозами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В столице в ожидании непогоды закрыли все парки, зоопарк, а также веранды кафе и ресторанов, сообщает ТАСС.

Подведомственные Департаменту культуры парки и Московский зоопарк были закрыты в 12:00, уточнили в Telegram-канале Департамента культуры столицы. Кроме того, были закрыты фестивальные площадки и бассейны под открытым небом.

Ранее синоптики предсказывали в столице в пятницу, 5 июля, ливневые дожди с грозами и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. За это время может выпасть свыше половины месячной нормы осадков.

Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями, рекламными или легкосборными конструкциями. Пешеходов также призвали быть осторожными.

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      Мария Черкасова
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