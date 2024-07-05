В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

ИИ поможет оптимизировать торги отходами в России

Искусственный интеллект (ИИ) поможет оптимизировать торги на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). О том, что современные технологии захотели применять при продаже отходов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

«Передовые технологии позволяют оптимизировать процессы в рамках реформы отрасли ТКО и формирования экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По словам руководителя ЭТП Заура Абдурахимова, искусственный интеллект поможет оптимизировать работу с данными. Сейчас внедрение ИИ в работу обсуждается.

Предполагается, что за счет ИИ на торговой площадке будет создан специальный индекс. По нему предприятия смогут понимать среднюю цену и упростить взаимодействие между собой.