В США предрекли решающие для карьеры Байдена 48 часов

Следующие 48 часов будут решающими для политической карьеры президента США Джо Байдена после его провала на дебатах. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, политику предстоит дать интервью телеканалу ABC в пятницу, 5 июля. Отмечается, что оно будет для главы Белого дома сложнее, чем прошедшие дебаты. Каждое публичное выступление Байдена в настоящее время будет оцениваться на предмет любых промахов или признаков уязвимости, говорится в сообщении.
После провала на дебатах глава Соединенных Штатов «отчаянно борется» за спасение своей политической карьеры. Однако все большее число людей сомневаются в победе Байдена на выборах президента США в ноябре.
По данным телеканал, образ «бестолкового, слабого и борющегося изо всех сил» американского лидера запечатлелся в умах 50 миллионов зрителей.
Ранее агентство Politico сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материала добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».
4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».