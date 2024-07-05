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01:52, 5 июля 2024Мир

В США заявили о планах Трампа потребовать от Зеленского заключить мир с Россией

Джонсон: Трамп в случае победы потребует от Зеленского заключить мир с Россией
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Rebecca cook / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Джонсон считает, что бывший американский лидер выступит с таким требованием не позднее инаугурации 20 января 2025 года. Он добавил, что Трамп пригрозит главе Украины худшими условиями, если Зеленский будет тянуть с мирным урегулированием.

По его словам, Трамп даст понять Зеленскому, что «халява закончилась» и перестанет выделять помощь Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к словам Трампа о прекращении конфликта на Украине и верит в искренность его слов. Российский лидер добавил, что он не знаком с возможными решениями экс-президента США касательно урегулирования конфликта и назвал это «ключевым вопросом».

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      Марина Совина
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