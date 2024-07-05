Виктория и Дэвид Бекхэм повторили свадебные образы в честь 25-летия брака

Виктория и Дэвид Бекхэм спустя 25 лет повторили фиолетовые свадебные образы

Британская предпринимательница Виктория Бекхэм и ее супруг, бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, повторили культовые свадебные образы в честь 25-летия брака. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) экс-участницы поп-группы Spice Girls.

На размещенных кадрах бизнесвумен спустя годы вновь примерила облегающее платье длины макси с глубоким разрезом до бедра. Предмет гардероба декорирован тканевыми цветами. Также звезда надела босоножки с завязками вдоль лодыжек.

Ее муж предстал в классическом костюме фиолетового оттенка с пиджаком на запах и брюками со стрелками. Футболист выбрал рубашку и обувь в тон наряду. «Не могу поверить, что прошло 25 лет, и они все еще такие же стройные!» — иронично подписала кадры дизайнер.

Ранее в июле в сети оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись». Известно, что 50-летняя знаменитость в ближайшее время планирует запуск новых духов. В качестве анонса она решила опубликовать пост, посвященный семейной поездке в Италию.