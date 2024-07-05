В России высказались о влиянии визита Орбана в Москву на мирный процесс по Украине

Депутат Чепа: визит Орбана в Москву внесет вклад в мирный процесс по Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о влиянии визита премьер-министра Венгрии Виктор Орбана для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на мирный процесс по Украине. Депутат заявил «Ленте.ру», что это встреча сделает вклад в мирное урегулирование.

Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил, что Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

«Теоретически все переговоры всегда способствуют мирному процессу, потому что любой конфликт всегда должен заканчиваться какими-то переговорами. И, если эти переговоры мирные, то обычно какой-то находится консенсус, который устраивает все стороны конфликта», — отметил Чепа.

В связи с новым положением Орбана в Европе этот визит несет позитивные ноты Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

2 июля Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо украинского кризиса, политики обсудили отношения государств