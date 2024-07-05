Желание Зеленского пойти на мирные переговоры объяснили

Депутат Дубинский: Зеленский заговорил о мире из-за поражений на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о мирных переговорах из-за поражений на фронте и снижения поддержки среди населения. Мотивацию украинского лидера объяснил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу — чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или, что еще хуже, в результате поражения», — написал Дубинский.

По его словам, в действительности Зеленский вряд ли пойдет на мир. Скорее всего нынешний украинский лидер объявит выборы в надежде снять с себя ответственность, заключил депутат.

Ранее Зеленский допустил участие России в следующем «саммите мира». Он также поделился видением «справедливого конца» военного конфликта при посредничестве США и КНР в урегулировании.