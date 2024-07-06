Байден признал наличие «планов преемственности»

Байден: существует план преемственности, но я уверен в своих силах

Президент США Джо Байден рассказал о существовании «планов преемственности», но подчеркнул, что сейчас они не нужны, так как он уверен в своих силах. Об этом сообщает пул Белого дома.

У главы государства задали вопрос, не стоит ли позволить кому-то помоложе вести страну вперед.

«Кстати говоря, у нас есть планы преемственности. Но зачем мне нужен план преемственности сейчас?» — сказал президент.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

Сам Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.