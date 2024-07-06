Бывший главком ВСУ приступит к работе послом в июле

Бывший главком ВСУ Залужный приступит к работе послом в Великобритании 10 июля

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступит к работе послом в Великобритании 10 июля. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости» в Telegram.

Источники издания в дипломатических кругах рассказали, что Залужный уже отправился в Великобританию.

4 июля издание «Главком» писало, что Залужный отправился в Великобританию. Издание подчеркнуло, что с момента отставки в феврале и назначения на новую должность он ни разу не был в Лондоне. Отъезд отложили из-за обучения в Дипломатической академии.

В июне источники The Times рассказали, что увольнение экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного организовал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В мае Депутат Верховной Рады из «Слуги народа» Марьяна Безуглая раскритиковала присвоение Залужному звания «Почетный гражданин Киева».