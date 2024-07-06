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12:42, 6 июля 2024Спорт

Футболист сборной Египта умер в возрасте 31 года

Футболист сборной Египта Ахмет Рефаат умер в возрасте 31 года

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Футболист «Фьючера» и сборной Египта Ахмет Рефаат умер в возрасте 31 года. Об этом сообщается на странице египетского клуба в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

12 марта стало известно, что игрок пережил остановку сердца во время матча чемпионата страны против «Аль-Иттихада» из Александрии. Футболист вышел на поле на 60-й минуте и потерял сознание в конце игры. Форварда экстренно госпитализировал, он находился в коме.

В клубе сообщили, что в последнее время его состояние ухудшилось. «Фьючер» выразил соболезнования родным и близким игрока.

Рефаат выступал за «Фьючер» с 2021 года. В его активе два гола в девяти матчах в составе национальной сборной Египта.

Алексей Гусев
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