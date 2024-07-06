Карлсон: Орбан пытается остановить разрушение Украины

Журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным человеком в Европе, который пытается остановить разрушение Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Почему Орбан единственный лидер в Европе, пытающийся остановить тотальное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, потворствует злу», — говорится в публикации.

Орбан прилетел в российскую столицу 5 июля для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии». 2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений России и Венгрии лежат здоровый прагматизм и взаимная выгода.