Назван способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет

Журналисты Men Today назвали способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Для начала рекомендовано выполнить поднимание ног. Для этого нужно лечь на пол, плотно прижав спину и выпрямив ноги. На медленном выдохе поднять прямые ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов с телом. После этого следует вдохнуть и медленно опустить ноги на пол.

Следующими упражнениями станут отжимания, боковая планка и велосипед. Последним станет восьмерка. Для этого нужно сесть на пол и слегка отклониться назад. После этого необходимо поднять ноги на несколько сантиметров от земли и рисовать ногами восьмерку, при этом максимально напрягая пресс.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

