Опасность атаки беспилотников объявлена еще в одном российском регионе

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, проинформировав, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.
Ранее опасность атаки беспилотников объявили на территории Курской и Белгородской областей.
Днем в субботу, 6 июля, Белгородская область подверглась атаке со стороны украинских дронов. Удар был нанесен по Шебекинскому городскому округу.