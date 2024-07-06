Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 6 июля 2024Россия

Опасность атаки беспилотников объявлена еще в одном российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, проинформировав, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили на территории Курской и Белгородской областей.

Днем в субботу, 6 июля, Белгородская область подверглась атаке со стороны украинских дронов. Удар был нанесен по Шебекинскому городскому округу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      Эрдоган приехал поддержать сборную Турции на Евро-2024

      Опасность атаки беспилотников объявлена еще в одном российском регионе

      На Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

      В Конгрессе обеспокоились состоянием Байдена

      В Британии заявили о поддержке плана Путина по Украине

      В США рассказали о сомнениях в НАТО по поводу победы Байдена на выборах

      СК пообещал расследовать сообщения о расстреле российского пленного наемниками

      Брат советника Зеленского умер в России

      В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше