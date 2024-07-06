Опасность атаки беспилотников объявлена еще в одном российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, проинформировав, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили на территории Курской и Белгородской областей.

Днем в субботу, 6 июля, Белгородская область подверглась атаке со стороны украинских дронов. Удар был нанесен по Шебекинскому городскому округу.