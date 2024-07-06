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08:49, 6 июля 2024Мир

Победивший на выборах президента Ирана Масуд Пезешкиан обратился к конкурентам

Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан назвал конкурентов братьями
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Масуд Пезешкиан, который ранее победил во втором туре президентских выборов в Иране, назвал братьями своих конкурентов на политическом поприще. Он также обещал протянуть всем руку дружбы, пишет агентство Nour News.

«Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — отметил Пезешкиан.

Ранее стало известно, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов.

Внеочередные выборы в Иране были назначены после того, как в мае этого года Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу. Он возвращался из Азербайджана после рабочей встречи на вертолете. На борту также находились еще восемь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Выжить никому не удалось.

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что у кандидата-консерватора Саида Джалили больше шансов выиграть президентские выборы в Иране после голосования во втором туре. По мнению востоковеда, противостояние либерального и консервативного лагерей в Иране весьма условно.

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      Марина Совина
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