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19:45, 6 июля 2024Спорт

Роналду обратился к болельщикам после вылета сборной Португалии с Евро-2024

Роналду заявил, что сборная Португалии заслуживала большего на Евро-2024

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Нападающий Криштиану Роналду на своей странице в соцсети X обратился к болельщикам после вылета сборной Португалии с чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии.

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии», — написал футболист. Он поблагодарил фанатов за поддержку на турнире и выразил уверенность в том, что на поле и за его пределами наследие, оставленное нынешней командой, будет чтиться и будет продолжать строиться.

Ранее стало известно, что Роналду впервые в карьере остался без голов на крупном международном турнире среди сборных команд. На Евро-2024, в котором Португалия прекратила борьбу на стадии 1/4 финала, 39-летний португалец провел все пять матчей. В активе Роналду одна голевая передача.

Португалия в 1/4 финала Евро-2024 проиграла Франции. Команды не смогли отличиться в основное и дополнительное время, а в серии пенальти были точнее французы.

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      Анастасия Борисова
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