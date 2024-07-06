Роналду впервые остался без голов на крупном международном турнире сборных

Криштиану Роналду впервые не забил на крупном международном турнире сборных

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере остался без голов на крупном международном турнире среди сборных команд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На Евро-2024, в котором Португалия прекратила борьбу на стадии 1/4 финала, 39-летний португалец провел все пять матчей. Во всех он выходил в стартовом составе и лишь в одном был заменен по ходу встречи.

В активе Роналду одна голевая передача. Кроме того, на нынешнем Евро он 23 раза пробил по воротам соперника. Это пока является рекордом.

Португалия в 1/4 финала проиграла Франции. Команды не смогли отличиться в основное и дополнительное время, а в серии пенальти были точнее французы.