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21:41, 6 июля 2024Спорт

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии победила Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Фото: Darko Vojinovic / AP

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и завершилась победой англичан в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Первый мяч на 75-й минуте забил нападающий швейцарцев Бреэль Эмболо. Через пять минут счет сравнял полузащитник Букайо Сака. Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024.

Ранее в полуфинал вышли сборные Испании и Франции. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля.

Позднее 6 июля пройдет последний четвертьфинальный матч Евро-2024 между Нидерландами и Турцией. Встреча состоится в Берлине на стадионе «Олимпийский» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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      Анастасия Борисова
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