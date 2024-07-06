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23:57, 6 июля 2024Спорт

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Нидерландов победила Турцию и вышла в полуфинал Евро-2024

Фото: Reuters

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу голландцев. На 35-й минуте первый мяч забил защитник турок Самет Акайдин. На 70-й минуте счет сравнял защитник Стефан де Врей. Через шесть минут автоголом отметился защитник Мерт Мюльдюр.

Матч между командами посетил президент Турции Реджеп Эрдоган. Вместе с политиком прибыли его супруга Эмине Эрдоган и советник президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч.

Ранее в полуфинал вышли сборные Испании, Франции и Англии. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля.

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      Анастасия Борисова
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