Спасшим запутавшегося в сетях горбатого кита австралийцам пригрозили большим штрафом

В Австралии сапсерферы спасли горбатого кита из сетей и теперь им грозит штраф

В Австралии сапсерферы спасли запутавшегося в сетях горбатого кита и теперь им грозит большой штраф. Об этом сообщает ABC News.

По данным канала, сапсерферы решили устроить заплыв на рассвете и потом на пляже Маркула-Бич позаниматься йогой. Спустя некоторое время четверо из них увидели кита. Они сообщили об этом властям, однако те никак не отреагировали. Спустя час, когда никто так и не приехал, спортсмены решили действовать самостоятельно. Они разрезали сеть ножом и освободили кита.

После этого власти стали утверждать, что действия сапсерферов были неправомерными и могли причинить вред млекопитающему. Дело в том, что, согласно местному законодательству, за вход в воду в радиусе 100 метров от кита человек может быть оштрафован на 19,3 тысячи долларов, но штраф не будет взиматься, если у нарушившего закон есть разумное оправдание. Кроме того, закон запрещает людям приближаться к сетям для ловли акул ближе, чем на 20 метров. Штраф за это нарушение составлять 32,2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что горбатого кита Станислава спасли в Баренцевом море.