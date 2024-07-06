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14:13, 6 июля 2024Наука и техника

Стало известно о спасшей AMD консоли PlayStation

Фрагале: выпуск процессоров для PlayStation 4 помог AMD избежать банкротства

Фото: Charles Platiau / Reuters

Компания AMD смогла избежать банкротства благодаря выпуску процессоров для консоли Sony PlayStation 4, которая хорошо продавалась. Об этом рассказал один из руководителей компании Ренато Фрагале в своем профиле на LinkedIn, передает PlayStation Lifestyle.

Фрагале подчеркнул, что PlayStation 4, продажи которой превысили 91 миллион единиц, стала одним из самых успешных проектов компании.

По его словам, над компонентами для консоли работала команда из 15 человек. PlayStation 4 стала первой консолью Sony с процессором AMD.

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PlayStation 4, которая вышла в ноябре 2013 года, получила гибридный процессор AMD. Изделие, разработанное совместно с инженерами Sony, объединяет в себе центральный и графический процессоры, контроллер памяти, видеодекодер и другие компоненты.

Ранее в июле издание Eurogamer писало, что производительность консоли Xbox Series X оценивается в 12 против 10,23 терафлопса у PlayStation 5, однако в некоторых играх PS5 демонстрирует сравнимую или лучшую производительность.

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      Даниил Иринин
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