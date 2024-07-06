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08:31, 6 июля 2024Мир

В Китае заявили о готовности работать над устранением дефицита международной безопасности

В Китае заявили о готовности обеспечивать безопасность во всем мире

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай готов работать со всеми миролюбивыми странами для продвижения решения проблем глобальной безопасности и устранения дефицита международной безопасности. Об этом рассказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, пишет РИА Новости.

Он выступил с речью на открытии 12-го Глобального форума мира в Пекине (World Peace Forum).

По словам китайского представителя, продвижение всеобщей безопасности и внимательное отношение к обоснованной озабоченности всех стран в сфере безопасности остаются важными принципами эффективного обеспечения мира.

«Перед лицом сложных угроз международной безопасности Китай выступает за концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности», — отметил Хань Чжэн.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине.

Пекин готов продолжать прилагать усилия для продвижения политического разрешения украинского кризиса и других региональных проблем, подчеркнул китайский лидер.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте.

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      Марина Совина
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