В Китае заявили о готовности работать над устранением дефицита международной безопасности

Китай готов работать со всеми миролюбивыми странами для продвижения решения проблем глобальной безопасности и устранения дефицита международной безопасности. Об этом рассказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, пишет РИА Новости.
Он выступил с речью на открытии 12-го Глобального форума мира в Пекине (World Peace Forum).
По словам китайского представителя, продвижение всеобщей безопасности и внимательное отношение к обоснованной озабоченности всех стран в сфере безопасности остаются важными принципами эффективного обеспечения мира.
«Перед лицом сложных угроз международной безопасности Китай выступает за концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности», — отметил Хань Чжэн.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине.
Пекин готов продолжать прилагать усилия для продвижения политического разрешения украинского кризиса и других региональных проблем, подчеркнул китайский лидер.
Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте.