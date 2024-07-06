В МВД Ирана рассказали о предстоящей инаугурации нового президента

Глава МВД Ирана Вахиди: инаугурация нового президента пройдет в ближайшее время

Инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного главой Ирана в ходе прошедшего накануне второго тура внеочередных президентских выборов, состоится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Ахмада Вахиди.

Собеседник агентства не смог назвать точную дату, когда состоится инаугурация президента и назначение нового правительства, но отметил, что ожидание этих событий не будет очень долгим. При этом он уточнил подробности процедуры вступления в должность нового главы государства. По его словам, после того как Наблюдательный совет подтвердит факт проведения этих выборов, в письме верховному лидеру Ирана будет объявлено о том, кто из кандидатов в итоге был выбран.

Затем письмо будет утверждено верховным лидером, а уже после этого состоится инаугурация избранного президента в парламенте. Далее президент назначит новый кабинет министров.

Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан одержал победу на выборах главы Ирана. Новый президент обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Пезешкиану.