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08:50, 6 июля 2024Россия

В Приморско-Ахтарске восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ

В Приморско-Ахтарске восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края восстановили энергоснабжение после атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«Авария на подстанции устранена. В 3:54 все потребители запитаны», — уточнил он.

В ночь на 5 июля Украина выпустила по России 50 беспилотников. 14 из них средства противовоздушной обороны уничтожили над Кубанью. Шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы после атаки на Приморско-Ахтарск на Кубани.

В результате атаки оказался поврежден трехэтажный многоквартирный дом. В сети опубликовали кадры разрушений. Помимо этого, в Приморско-Ахтарском районе без света остались почти 30 тысяч человек.

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      Марина Совина
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