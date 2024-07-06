Завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab

Центробанк Ирана: завершена интеграция платежных систем «Мир» и Shetab

Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией платежных систем «Мир» и Shetab, заявил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин. Его цитирует агентство IRNA.

Фарзин отметил, что иранская платежная система может быть запущена в России к концу августа 2024 года. Также по его словам, страны подписали соглашения о ликвидности национальных валют, которое облегчит двухстороннюю торговлю.

Глава Центробанка Ирана добавил, что вскоре в торговых операциях с Россией будет использоваться офшорный риал.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия и Иран готовятся отказаться от доллара при взаимных расчетах. Сотрудничество двух стран он назвал в нынешних условиях особенно важным. В частности для транзита груза с Персидского залива.