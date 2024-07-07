Демократы призвали Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице

Axios: демократы хотят, чтобы Байден снялся с президентской гонки к пятнице

Представители Демократической партии хотят, чтобы президент Соединенных Штатов снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, 12 июля. Об этом пишет портал Axios.

«Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице», — сказано в статье.

В США считают, что Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Действующий американский лидер запинался и делал многочисленные паузы, пытаясь сформулировать свои мысли. Теперь политики и журналисты пишут о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаются заменить его другим кандидатом.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что предстоящая неделя будет иметь абсолютно критическое значение для президента США Джо Байдена.

Накануне Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с президентских выборов, только «если Господь Всемогущий сойдет с небес» и скажет ему об этом. Он также подчеркнул, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с гонки.