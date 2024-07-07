Два украинских беспилотника сбили над Воронежской областью

МО: пресечена попытка теракта в Воронежской области, ПВО уничтожили 2 БПЛА ВСУ

Вечером 7 июля, в период с 21:40 до 22:15 по московскому времени удалось пресечь попытку теракта в Воронежской области. В результате российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

Ранее о том, что над регионом сбили несколько дронов противника, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

При этом Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не вводился. Он объяснил, что это решение продиктовано «текущей оценкой возможных угроз со стороны Украины».