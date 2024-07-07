Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 7 июля 2024Россия

Два украинских беспилотника сбили над Воронежской областью

МО: пресечена попытка теракта в Воронежской области, ПВО уничтожили 2 БПЛА ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вечером 7 июля, в период с 21:40 до 22:15 по московскому времени удалось пресечь попытку теракта в Воронежской области. В результате российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

Ранее о том, что над регионом сбили несколько дронов противника, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

При этом Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не вводился. Он объяснил, что это решение продиктовано «текущей оценкой возможных угроз со стороны Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      Тамбовский губернатор отреагировал на слова о погибшем на СВО контрактнике

      Муж Харрис заболел COVID-19 после появления на публике с Байденом

      Два украинских беспилотника сбили над Воронежской областью

      Российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ с помощью туннеля

      Канделаки прокомментировала изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

      Аршавин призвал отвезти сборную Украины по футболу в Хатынь

      Берлин стал вероятным местом проведения мирной конференции по Украине

      Ле Пен прокомментировала результаты выборов

      Над российским регионом сбили несколько украинских БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше