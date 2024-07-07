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16:42, 7 июля 2024Мир

Илон Маск назвал причины упадка Запада

Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка Запада

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка Запада. Об этом он заявил в социальной сети соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост, в котором говорилось, что «упадок Запада - это следствие недостаточного знания истории», написав одно слово — «Правда».

Ранее Маск заявил, что в Соединенных Штатах давно нет президента, комментируя статью колумниста газеты The New York Times Росса Даутата «Нужен ли Америке президент?».

Кроме того, Маск также позволял себе высказывания о когнитивной деградации президента США Джо Байдена, подчеркивая, что это единственный вопрос, по которому у республиканцев и демократов нет разногласий.

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      Елена Торубарова
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