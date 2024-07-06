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14:33, 6 июля 2024Мир

Маск заявил об отсутствии президента в США

Маск заявил, что в США давно нет президента
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в Соединенных Штатах давно нет президента. О фактическом отсутствии главы государства он высказался в социальной сети Х.

Комментируя статью колумниста газеты The New York Times Росса Даутата «Нужен ли Америке президент?», Маск отметил: «Хороший вопрос, так как очевидно, что у нас его (президента — прим. «Ленты.ру») давно нет».

Миллиардер не первый раз высказывается в подобном тоне о власти в США. В конце июня он отреагировал на пост бывшего кандидата в президенты Вивека Рамасвами и предположил, что страной никто не управляет.

Помимо этого, Маск высказался и о когнитивной деградации президента Джо Байдена. По его мнению, это единственный вопрос, по которому у республиканцев и демократов нет разногласий.

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      Екатерина Улитина
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