«Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot

Минобороны России: расчет «Искандера» уничтожил 2 пусковые установки ЗРК Patriot

Минобороны России сообщило об уничтожении расчетом «Искандера» двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и радиолокационной станции (РЛС) «Жираф». Об этом пишет РИА Новости.

Удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен в районе населенного пункта Южное в Одесской области.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Переданную ВСУ технику поразили в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.