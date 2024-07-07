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08:48, 7 июля 2024Россия

«Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot

Минобороны России: расчет «Искандера» уничтожил 2 пусковые установки ЗРК Patriot
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении расчетом «Искандера» двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и радиолокационной станции (РЛС) «Жираф». Об этом пишет РИА Новости.

Удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен в районе населенного пункта Южное в Одесской области.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Переданную ВСУ технику поразили в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

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      Марина Совина
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