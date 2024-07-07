Машину приехавшего на лечение украинского военного сожгли в Киеве

Неизвестные сожгли машину военнослужащего ВСУ, приехавшего на лечение в Киев

Автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в Киеве. Кадры пострадавшей от пожара машины марки Volkswagen публикует украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Киеве на Оболони ночью сожгли автомобиль военного, который приехал на лечение», — говорится в описании ролика.

По данным источника, авто было припарковано во дворе. На нем была нанесена военная символика. В результате полностью сгорела передняя часть транспортного средства.

Ранее неизвестные подожгли три автомобиля военных в Изюме Харьковской области и в Одессе. Так, два поджога произошли в Изюме — в пожаре полностью сгорели джип Great Wall и грузовик MAN. В Одессе подожгли автомобиль Nissan.