Россиянин Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе болгарина Димитрова

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала Медведев играл с представителем Болгарии Григором Димитровым. Соперник россиянина отказался продолжать борьбу из-за проблем со здоровьем. Встреча завершилась в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева.

Медведев — пятая ракетка мира и лучший игрок России по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В четвертьфинале Уимблдона ему предстоит сыграть с лидером списка итальянцем Янником Синнером.

Российских и белорусских теннисистов обязали подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Представители турнира подчеркнули, что условия участия россиян и белорусов такие же, как и в прошлом году.