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14:29, 7 июля 2024Мир

МИД России оценил отказ Индонезии подписать декларацию саммита по Украине

Россия позитивно оценила отказ Индонезии подписать документ саммита по Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД России позитивно оценил отказ Индонезии подписать итоговую декларацию «мирного саммита» по Украине, который прошел в Швейцарии в июне. Об этом заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы позитивно оцениваем этот шаг индонезийских партнеров — особенно то, что они не присоединились к итоговому документу, который был принят на "сходке" в Бюргенштоке», — сказал он.

Посол также выразил уверенность, что в Джакарте понимают необходимость не только присутствия всех заинтересованных сторон на подобных мероприятиях, но и их возможность участвовать в формулировании повестки переговоров. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является поиск пути к устойчивому урегулированию кризиса на условиях, которые российская сторона неоднократно озвучивала.

От подписания итоговой декларации саммита в Швейцарии также отказалась Индия. Как впоследствии объяснил замглавы МИД республики Паван Капур, Дели отказался от подписания документа, так как урегулирование конфликта возможно в случае договоренностей, приемлемых для обеих сторон конфликта.

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      Александр Курбатов
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