Россия позитивно оценила отказ Индонезии подписать документ саммита по Украине

МИД России позитивно оценил отказ Индонезии подписать итоговую декларацию «мирного саммита» по Украине, который прошел в Швейцарии в июне. Об этом заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы позитивно оцениваем этот шаг индонезийских партнеров — особенно то, что они не присоединились к итоговому документу, который был принят на "сходке" в Бюргенштоке», — сказал он.

Посол также выразил уверенность, что в Джакарте понимают необходимость не только присутствия всех заинтересованных сторон на подобных мероприятиях, но и их возможность участвовать в формулировании повестки переговоров. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является поиск пути к устойчивому урегулированию кризиса на условиях, которые российская сторона неоднократно озвучивала.

От подписания итоговой декларации саммита в Швейцарии также отказалась Индия. Как впоследствии объяснил замглавы МИД республики Паван Капур, Дели отказался от подписания документа, так как урегулирование конфликта возможно в случае договоренностей, приемлемых для обеих сторон конфликта.