Несколько беспилотников сбили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: несколько БПЛА сбили над Воронежской областью, загорелся склад

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

При падении обломков загорелся один из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти.

В субботу, 6 июля, ВСУ атаковали села Демидовка, Прилесье и Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал.

В тот же день ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), ранены четыре сотрудника МЧС.