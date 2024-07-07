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07:55, 7 июля 2024Россия

Несколько беспилотников сбили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: несколько БПЛА сбили над Воронежской областью, загорелся склад

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

При падении обломков загорелся один из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти.

В субботу, 6 июля, ВСУ атаковали села Демидовка, Прилесье и Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал.

В тот же день ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), ранены четыре сотрудника МЧС.

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      Марина Совина
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