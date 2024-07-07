Ответу Путина на предложение Японии по Курилам удивились в Китае

Sohu: реакция Путина на предложение Японии по Курилам удивила КНР

Удивление и недоумение в КНР вызвал отказ российского президента Владимира Путина на предложение японской стороны вкладывать крупные инвестиции в развитие Дальнего Востока в обмен на теоретическую передачу Японии Курильских островов, пишет издание Sohu.

По сообщению китайского медиа, речь идет о площадке островов, ради которых в Токио пошли бы «на очень многое». Так, Москве предложили сделку, согласно которой двусторонние отношения между странами могли бы нормализоваться. Кроме того, заключение поспособствовало бы развитию целого региона РФ. Путин, в свою очередь, ответил на это отказом, назвав Курилы суверенной российской территорией.

«Многие люди были в замешательстве относительно России», — говорится в материале.

При этом, как указали авторы издания, такая сделка могла поставить под угрозу безопасность России, так как на Курильских островах в таком случае могли быть развернуты военные базы США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суверенитет РФ над Южными Курилами неоспорим.