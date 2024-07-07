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21:19, 7 июля 2024Мир

Папа римский раскритиковал демократию в Европе

Папа римский отметил «не лучшую демократию» в день выборов в парламент Франции

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что демократия находится «не в лучшем состоянии во многих частях мира», а также осудил популистскую политику. Его слова, сказанные в день выборов в парламент Франции, приводит агентство Reuters.

«Очевидно, что демократия в современном мире находится не в лучшем состоянии. Идеологии соблазнительны. Давайте не будем обманываться простыми решениями, а вместо этого будем увлечены общим благом», — сказал Франциск.

Он отметил, что безразличие является «раковой опухолью демократии». При этом примеры стран, где демократия находится не в лучшем состоянии, понтифик не привел.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию. По его мнению, второй тур нужен, чтобы манипулировать волеизъявлением граждан. Если бы итоги первого тура голосования были положены в формирование парламента республики, то страну ждали бы очень серьезные перемены, считает глава МИД.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Последние избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве), после чего объявят предварительные результаты голосования.

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      Евгений Силаев
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