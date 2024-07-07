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12:44, 7 июля 2024Из жизни

Принцесса Уэльская сделала публичное заявление

Кейт Миддлтон публично поддержала решившего завершить карьеру теннисиста Маррея

Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон публично поддержала решившего завершить карьеру теннисиста Энди Маррея. Публичное заявление она сделала, опубликовав пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны гордиться собой, Энди Маррей. От имени всех нас спасибо вам!» — написала Миддлтон.

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей провел свой последний матч на турнире в парном мужском разряде 4 июля, заявив, что хотел бы играть вечно, но ему пришлось сделать выбор в пользу завершения карьеры из-за серьезных травм.

Ранее Маррей посочувствовал теннисистам из России, но отказался придавать их отстранению большое значение.

В марте Кейт Миддлтон призналась, что проходит лечение от онкологического заболевания. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва — она присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.

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      Елена Торубарова
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