Принцесса Уэльская сделала публичное заявление

Кейт Миддлтон публично поддержала решившего завершить карьеру теннисиста Маррея

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон публично поддержала решившего завершить карьеру теннисиста Энди Маррея. Публичное заявление она сделала, опубликовав пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны гордиться собой, Энди Маррей. От имени всех нас спасибо вам!» — написала Миддлтон.

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей провел свой последний матч на турнире в парном мужском разряде 4 июля, заявив, что хотел бы играть вечно, но ему пришлось сделать выбор в пользу завершения карьеры из-за серьезных травм.

Ранее Маррей посочувствовал теннисистам из России, но отказался придавать их отстранению большое значение.

В марте Кейт Миддлтон призналась, что проходит лечение от онкологического заболевания. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва — она присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.