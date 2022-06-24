Двукратный чемпион Уимблдона высказался об отстранении россиян от турнира

Двукратный чемпион Уимблдона Маррей посочувствовал россиянам, отстраненным от турнира

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиян. Его высказывание приводит Eurosport.

Двукратный чемпион турнира посочувствовал теннисистам из России, но отказался придавать их отстранению большое значение. «Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать. Понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю и позицию Уимблдона», — заявил Маррей.

Об отстранении россиян от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).