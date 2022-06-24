Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Велес
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Двукратный чемпион Уимблдона высказался об отстранении россиян от турнира

Двукратный чемпион Уимблдона Маррей посочувствовал россиянам, отстраненным от турнира

Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.com

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиян. Его высказывание приводит Eurosport.

Двукратный чемпион турнира посочувствовал теннисистам из России, но отказался придавать их отстранению большое значение. «Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать. Понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю и позицию Уимблдона», — заявил Маррей.

Об отстранении россиян от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Мировая история санкций
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
Кару Делевинь подняли на смех за нелепую походку на подиуме
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.